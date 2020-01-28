Gündem Bakan Pakdemirli Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak
POLİTİKA

Bakan Pakdemirli: Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hazırlıkları süren yeni yasal düzenlemeyle hayvanlara işkence yapanlara ve kötü davrananlara yönelik cezai yaptırımların artırılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hayvanlara işkence yapanlara cezalar aratacak.
Hayvanlara işkence yapanlara cezalar aratacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan haklarına ilişkin yasa teklifinin ilgili bakanlıkların görüşlerinin tamamlanmasıyla Meclise sevk edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının yasa teklifine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Pakdemirli, hayvan haklarına ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonunun da çalışmalar yürüterek raporunu sunduğuna dikkati çekti.

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Pakdemirli, bu çerçevede hazırlanan düzenlemenin yılın ilk çeyreğinde Meclisten çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, "Tabii ki hayvanlara işkence yapanlara, kötü davrananlara cezai yaptırımlar artacak. Ben eminim ki hayvan hakları konusunda hassas olan vatandaşlarımızın gönüllerine su serpecek bir yasa olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Yasa teklifi taslağında son rötuşlar yapılıyor

Öte yandan Meclise sunulması beklenen "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Değişikliği Teklifi" taslağında son rötuşlar yapılıyor.

Üzerinde değerlendirmelerin sürdüğü taslakla hayvanlara işkence etmek, kasten öldürmek, dövüştürmek, onlarla cinsel ilişkide bulunmak, nesli tehlike altındaki hayvanları öldürmek ve bir hayvanın neslini yok etmek fiillerinin "kabahat" kapsamından çıkarılması ve "suç" kapsamına alınması öngörülüyor.

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Böylece, hayvanlara işkenceye, acımasızca ve zalimce muameleye 6 aydan 3 yıla kadar, kasten öldürmeye 6 aydan 4 yıla kadar, dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar, nesli tehlike altında olan bir hayvanı öldürene 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvanın neslini yok edenlere 5 yıldan 10 yıla kadar, cinsel ilişkide bulunanlara 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Söz konusu suçların adli para cezasına çevrilmesinin ve ertelenmesinin önüne geçilmesi de düzenlemede yer alıyor.

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