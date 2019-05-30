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POLİTİKA

Bakan Soylu: Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2014'te 5 bin 556 kişinin katıldığı PKK'ya geçen yıl sonu itibarıyla 136 kişi, 2019'da ise sadece 38 kişi katılabilmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakanlıkta personelle iftarda bir araya gelen Soylu, görevde olduğu yaklaşık 3 yılda sorumluluk alanlarıyla ilgili olumlu bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımlara ilişkin bilgiler veren Soylu, "Bize en çok keyif veren rakamlardan biri, 2014'te 5 bin 556 kişinin katıldığı PKK'ya geçen yıl sonu itibarıyla 136 kişi, 2019'da ise sadece 38 kişi katılabilmiştir. 2019'da ailelerinin teslim olmaya ikna ettiği terörist sayısı ise 96'dır." diye konuştu.

Soylu, kendisini en çok umutlandıran, heyecanlandıran rakamlardan birisinin de trafikle ilgili olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Geçen yılın ocak-nisan dönemine göre bu yıl ocak-nisan döneminde trafikteki can kayıpları yüzde 41 azalış göstermiştir. Bunlar ülke olarak uzun yıllardır uğraştığımız iki kronik meseledir. Bu iki meselede ihlasla, samimiyetle, gayretle, ortak akılla ve Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlarla yönettiği, yönlendirdiği ve uygulamayı da arkadaşlarımızın çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ciddi bir trend yakalanmıştır. Keza uyuşturucu meselesinde sahayı baskılamamız sonucu uyuşturucudan ölen kişi sayısı 941'den 581'e düştü."

Bakanlığın sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili hem takip hem de denetim yapmanın önemine değinen Soylu, yenileme ve değişim olmadığı takdirde iş heyecanının sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

Soylu, Bakanlık personelinin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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