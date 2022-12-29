Bakan Soylu Van'da emniyet ve jandarmaya alınan araçların teslim törenine katıldı

Van Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için alınan 136 aracın teslimi ile 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesindeki törene katıldı.



Araç teslim törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe kaymakamları ve vali yardımcıları da katıldı.

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TÜRKİYE YÜZYILI

Bakan Süleyman Soylu, emniyet için alınan 106, jandarma için alınan 30 aracın teslim töreninde açıklama yaptı. Soylu, emniyet ve jandarma ile ilgili son 12 yılda yapılan alımlarla polis ve jandarmanın araç ihtiyacını giderdiklerini, teşkilat kapasitesi ve kabiliyetini iyi noktaya getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu törenleri Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun, kimi zaman polis vakfımızın, kimi zaman hayırseverlerimizin marifetiyle, kimi zaman da farklı hayırseverlerle ortaya koyduğumuz ortak adımlarla hem teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem de milli bütçeden gelenlerle gerek polis teşkilatımızın gerek jandarma teşkilatımızın bu tip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu son 12 yıl içerisinde, böyle birçok alım yaptık. Çok da mutluyuz. Yani İzmir'den Mersin'e kadar, Adana'dan bugün Van'a kadar hem polis ve jandarmamızın araç ihtiyacını gideriyoruz hem de onların moralleri yükseliyor. Bizim teşkilat kapasitemiz ve kabiliyetimiz de iyi bir noktaya varıyor. Ben Van Valimiz başta olmak üzere, bütün herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, hayırlı olsun."

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"136 tane araç hem emniyetimizin hem de jandarmamızın kullanımında olacak. Biliyorsunuz, atak helikopterlerimiz var, insansız hava araçlarımız var. Şimdi en son, yine, Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. Verdiği talimatla, Skorsky Türkiye'de üretiliyor. İlk üretilen Skorsky’i de jandarmamıza katmış olduk. Şimdi yine jandarma, ardından polis de alacak. Genel maksat helikopteri dediğimiz 'Gökçen’ helikopterine de kavuşacak. Türkiye'de üretiliyor ve bu da bizim için çok kıymetli bir adım. Allah'a şükürler olsun Türkiye, kendi üretebilen, kendi rekabet edebilen ve kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi. Ama hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı, bu ülkeye, bu millete ve etrafımızdaki coğrafyaya bambaşka bir heyecan veriyor. Dün yine Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nihai çalışmayı milletimize duyurdu. Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılarak, inşallah ‘Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir Türkiye'yi hep birlikte kucaklayacağız."

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FOTOĞRAF 16 Antalya’nın Kumluca ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, bölgede ilk günden bu yana aralıksız şekilde ziyaretlerini ve incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca ilçe merkezinde bulunan Demirciler, Üzümlü ve Toptaş köprülerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Güzören Mahallesi’nde meydana gelen heyelanının ardından yıkılan evi de inceleyerek Güzören Mahallesi Muhtarı Salih Erdoğan’a, “Seralarınızı kullanabilirsiniz, buraya yakın ve sağlam bir yere size bir konteynır yapalım. Hayvanlarınızı barındırabileceğiniz yer yapalım. Sizin taşınacağınız bir yer için de başka kimseye yapmadığımız şekilde size kira parası verelim, hatta evinizi de yapalım. Kısacası ne istiyorsanız yapalım, kurtaralım sizi. Size ne istiyorsanız her türlü imkanı verelim” dedi. Üç köprünün selden dolayı hasar gördüğü bölgelerle ilgili, Buraları afete maruz bölge yapalım ifadelerini kullanan Soylu, incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı. Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor: Ne istiyorsanız yapalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemede bulundu. Bakan Soylu mahalle muhtarına, “Ne istiyorsanız yapalım, kurtaralım sizi. Size ne istiyorsanız her türlü imkanı verelim” dedi BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Bugün öğle saatlerinde helikopterle sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine gelen Bakan Soylu, basın mensuplarına selin bilançosunu açıkladı. Açıklama sonrasında Kumluca Kaymakamlığı binasında düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısına katılan Bakan Soylu, ardından iş yerlerini su basan esnafları ziyaret etti. Bakan Soylu, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi. İçişleri Bakanı Soylu Antalya'da sel mağduru esnafın derdini dinledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli Munzur Dağları’nda İHA’larla havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Munzur’un benzersiz doğa güzelliği içerisinde otlayan koyunların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Munzur topraklarında her mevsim huzurun olduğunu belirten Bakan Soylu paylaşımında, “İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor” ifadelerine yer verdi. İşte Bakan Soylunun paylaştığı o muhteşem görüntüler... Bakan Soylu paylaştı: Daha önce hiç böyle görmediniz Bakan Soylu paylaştı: Daha önce hiç böyle görmediniz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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