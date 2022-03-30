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Gündem Bakan Soyludan emniyeti hedef alan Akşenere sert sözler Başaramayacaksın Zafiyet Hanım
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan emniyeti hedef alan Akşener'e sert sözler: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in emniyet teşkilatını hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”O kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim; seni en iyi biz biliriz, seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye’nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım” ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan emniyeti hedef alan Akşenere sert sözler: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım
Meral Akşener - Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emniyet teşkilatını hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

'KENDİSİNİ MÜSTAKBEL BAŞBAKAN ATAYAN...'

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan emniyet teşkilatımızı istismar kampanyasına 15 Temmuz öncesi gibi kendisini 'müstakbel başbakan' atayan Zafiyet Hanım da katılmış.

'GAZİANTEP'TEKİ KAPAGONCULARDAN KURTULAMAMIŞ'

Polisimize, Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından 'beyaz toros' suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış.

'SENİ İYİ BİLİRİZ'

Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan çok kıymetli devlet büyüğü, çok kıymetli kendi kendini atayan 'müstakbel başbakan', o kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim seni en iyi biz biliriz, seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin.

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Akşener'in istifasını getiren istismarın hikayesi

'ASAYİŞ HİZMETLERİ 1. SIRADA'

Emniyet teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken kahraman polisimiz ağzına hiç yakışmıyor. Son üç yıldır TÜİK araştırmasında kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinde 1. sıra asayiş hizmetleri.

'BAŞARAMAYACAKSINIZ ZAFİYET HANIM'

Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda. Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye’nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hakaretlerine cevap verdi. Bakan Soylu, 'Sayın Akşener bana 'aptal' dedi. Bu durumu aptallık olarak nitelendirdi. 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış, stajyer bakan. Benim ağzımdan sözler ağır çıkar. Biz Sayın Akşener'le birlikte siyaset yaptık. Akşener'i iyi tanırız, o bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Bahçeli'ye hakaret etti, Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Bir siyasetçiye, bir hanımefendiye yakışmaz. Bu kadar kibir, kendini bilmezlik... Bana aptal demiş, Cenab-ı Allah'a havale ederim' ifadelerini kullandı.


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