Bakan Soylu'dan İBB'deki terör soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: Bir değil üç soruşturma var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'deki terör iltisaklı personel soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bir değil tam üç soruşturma vardır" diyerek İBB'deki terör soruşturmalarının detaylarını paylaştı.

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