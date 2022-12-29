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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan İBB'deki terör soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: Bir değil üç soruşturma var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'deki terör iltisaklı personel soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bir değil tam üç soruşturma vardır" diyerek İBB'deki terör soruşturmalarının detaylarını paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan İBBdeki terör soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: Bir değil üç soruşturma var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB terör soruşturmasına ilişkin, "Neyin diyeti, neyin yalanları" başlığında bir açıklama yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, İBB'deki terör iltisaklı personel soruşturmasının, İmamoğlu'nun ifadesiyle "İçişleri Bakanı'nın hezeyanları" neticesinde değil, 9 Aralık 2021'de Özgür Özel'in bütçe görüşmelerinde "Belediyelere terör iltisaklı eleman alınacağı iddiamızın yalan olduğuna" ait ithamı ile dile getirildiğini açıkladı.

"Bir değil, tam üç soruşturma vardır" diyen Soylu, şunları söyledi:

  1. Terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı işe girişe engel olan 505 kişi soruşturması.
  2. İBB'de çalışırken gözaltına alınan Şafak Duran soruşturması.
  3. DİYADER soruşturması.
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