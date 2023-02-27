Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Türkiye, büyük felaketin izlerini silmeye çalışırken, bir kesimin provokasyon ve dezenformasyon hareketleri ile de mücadele ediyor.
Tarihin en hassas dönemlerinden birinin yaraları sarılırken takım taraftarları, hükümeti hedef aldı.
Taraftarlar "istifa" sloganları atarken, yaşanan provokasyon tepki topladı.
Depremin ardından 21 gün geçerken hala deprem bölgesi Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
"Devletin, milletin ortaya koyduğu çabaya kulak versinler"
Canlı yayında konuya değinen Soylu, siyaset yapmak isteyenlere yaklaşan seçim tarihini hatırlattı.
Süleyman Soylu şöyle devam etti;
"Hodri meydan!"
Bir karmaşa çıkarmaya çalışanlar olabilir. Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldıramayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz, 3-5 tane bu meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye’nin geleceğini karartma hakkı verilmez. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Bölerlerse bu milletin karşı kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan.