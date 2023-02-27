Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan

Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın. Ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler biraz devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Burada insanlar yaşıyor ve yeni bir hayatı oluşturmak için çaba gösteriyor. Millet seçimde kararını verir verecektir zaten.