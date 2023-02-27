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Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün provokasyonuna tepki göstererek, "Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldıramayacağımızı zannetmesinler" dedi.

09:51 . 27/02/2023 Pazartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Türkiye, büyük felaketin izlerini silmeye çalışırken, bir kesimin provokasyon ve dezenformasyon hareketleri ile de mücadele ediyor.

Tarihin en hassas dönemlerinden birinin yaraları sarılırken takım taraftarları, hükümeti hedef aldı.

Süper Lig'de oynanan
Fenerbahçe-Konyaspor
maçının ardından
Beşiktaş-Antalyaspor
karşılaşmasında tribünlerden isyan sesleri yükseldi.

Taraftarlar "istifa" sloganları atarken, yaşanan provokasyon tepki topladı.

Depremin ardından 21 gün geçerken hala deprem bölgesi Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Devletin, milletin ortaya koyduğu çabaya kulak versinler"

Canlı yayında konuya değinen Soylu, siyaset yapmak isteyenlere yaklaşan seçim tarihini hatırlattı.

Süleyman Soylu şöyle devam etti;

Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın. Ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler biraz devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Burada insanlar yaşıyor ve yeni bir hayatı oluşturmak için çaba gösteriyor. Millet seçimde kararını verir verecektir zaten.

"Hodri meydan!"

Bir karmaşa çıkarmaya çalışanlar olabilir. Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldıramayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz, 3-5 tane bu meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye’nin geleceğini karartma hakkı verilmez. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Bölerlerse bu milletin karşı kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan.


'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." dedi. Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuyla ilgili MHP'den yapılan açıklamada "Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.



#Fenerbahçe-Konyaspor maçı
#Beşiktaş-Antalyaspor
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
2 saat önce
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Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan
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