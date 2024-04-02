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Bakan Tunç: 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' sonuçları hayırlı olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merkez ve taşra teşkilatı için yapılan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' sonuçlarının adalet teşkilatlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

07:44 - 2/04/2024 Salı
DHA
Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarının adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.


Sınavda başarılı olarak şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürlüğü görevlerine yükselen tüm personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Adalet hizmetlerimizin daha etkin ve kaliteli sunumu için fedakarca görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Mete Yarar 'DEM-CHP ittifakı' örneğiyle sordu: Türk toplumu Erdoğan'dan ne istiyor?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yerel seçim sonuçlarını tvnet canlı yayınında değerlendirdiği konuşmasında, CHP-DEM Parti ittifakını örnek gösterip vatandaşların neyi istediği konusunda iktidarı yönlendirmesi gerektiğini anlattı. DEM Parti'nin terör örgütünün uzantısı olduğunu vurgulayan Yarar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de terörü sıfırladı mı? Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya huzur geldi mi? Yatırımlar müthiş bir şekilde aktı mı? O zaman neden ikiyüzlülük yapıyorsunuz?" diye sordu. Bugün milliyetçi oyların bile CHP-DEM ittifakına kaydığını belirten Yarar, "Seçimi kazanıp 'Apo' sloganları atıyorlar. Ben Erdoğan olsam sorardım; 'PKK ile mücadelede neyi yanlış yaptım, toplum terörü bitirmeyi mi, başka bir şeyi mi istiyor?' diye. Bir taraftan terörle mücadele isteyeceksiniz, bunu bugüne kadar en doğru yapan politikayı güdeni de potaya koyacaksınız. Soralım o zaman toplum ne istiyor, Erdoğan'a neyin mesajını veriyor?" ifadelerini kullandı.






#Yılmaz Tunç
#Görevde Yükselme sınavı
#Unvan Değişikliği Sınavı'
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