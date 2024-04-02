Bakan Tunç: 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' sonuçları hayırlı olsun

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yerel seçim sonuçlarını tvnet canlı yayınında değerlendirdiği konuşmasında, CHP-DEM Parti ittifakını örnek gösterip vatandaşların neyi istediği konusunda iktidarı yönlendirmesi gerektiğini anlattı. DEM Parti'nin terör örgütünün uzantısı olduğunu vurgulayan Yarar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de terörü sıfırladı mı? Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya huzur geldi mi? Yatırımlar müthiş bir şekilde aktı mı? O zaman neden ikiyüzlülük yapıyorsunuz?" diye sordu. Bugün milliyetçi oyların bile CHP-DEM ittifakına kaydığını belirten Yarar, "Seçimi kazanıp 'Apo' sloganları atıyorlar. Ben Erdoğan olsam sorardım; 'PKK ile mücadelede neyi yanlış yaptım, toplum terörü bitirmeyi mi, başka bir şeyi mi istiyor?' diye. Bir taraftan terörle mücadele isteyeceksiniz, bunu bugüne kadar en doğru yapan politikayı güdeni de potaya koyacaksınız. Soralım o zaman toplum ne istiyor, Erdoğan'a neyin mesajını veriyor?" ifadelerini kullandı.