Bakan Tunç: 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' sonuçları hayırlı olsun

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarının adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Sınavda başarılı olarak şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürlüğü görevlerine yükselen tüm personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Adalet hizmetlerimizin daha etkin ve kaliteli sunumu için fedakarca görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.