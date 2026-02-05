Bakan Tunç’tan Kızılay’daki iş yurduna ziyaret

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun Kızılay’daki satış mağazasını ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mağazada vatandaşlarla birlikte alışveriş yaptı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Tunç, vatandaşlarla sohbet ederek ürünlere ilişkin geri bildirimleri dinledi. Vatandaşlar, ürünlerin kaliteli olduğunu ve İşyurtları mağazalarından alışveriş yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

AMACIMIZ SUÇTAN KORUMAK, TOPLUMSAL HUZURU KUVVETLENDİRMEK

İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve üretim faaliyetlerine değinen Bakan Tunç, ceza adaleti sisteminde hükümlü ve tutukluların yalnızca yaptırımla karşı karşıya bırakılmadığını belirterek, “Amacımız ceza adaletine katkı sağlamak, toplumu suçtan korumak, toplumsal huzuru daha da kuvvetlendirmek ve suç işleyen kişileri tahliye olduğunda artık suç işlemeyecek aşamaya getirmektir.” dedi.

KALİTELİ ÜRÜNLER UYGUN FİYATLARLA

Kızılay’daki mağaza ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde Bakan Tunç, gıdadan giyime, ayakkabıdan hediyelik eşyaya kadar pek çok ürünün kaliteli ve uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulduğunu kaydetti. İşyurtları atölyelerinde edinilen mesleklerin, tahliye sonrası kendi işini kurma imkânı sağladığını vurgulayan Tunç, üretim süreçlerine katılımın gönüllülük esasına dayandığını ifade etti.

3 BİNDEN FAZLA ATÖLYE, 200’DEN FAZLA İŞ KOLU

Ceza infaz kurumlarında fabrika gibi çalışan 3 binden fazla atölye ve tesiste, 200’den fazla iş kolunda üretim yapıldığını belirten Bakan Tunç, gıda, tarım ve hayvancılıktan tekstil, mobilya ve metal eşyalara kadar geniş bir yelpazede ürünlerin üretildiğini söyledi. Bu ürünlerin satış mağazalarında ve Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen fuarlarda vatandaşların beğenisine sunulduğunu aktardı.

TÜRKİYE GENELİNDE 97 SATIŞ MAĞAZASI

Hükümlü ve tutukluların infaz sonrası topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri amacıyla Türkiye genelinde 378 İşyurdu Müdürlüğü bulunuyor. Her yıl ortalama 70 bin hükümlü ve tutuklunun çalıştığı tesislerde üretilen ürünler, Türkiye genelinde 97 satış mağazasında satışa sunuluyor. Bakan Tunç, vatandaşların memnuniyetini sahada gördüklerini belirterek, bu geri bildirimlerin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.







