Bakan Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız

"Filistin- İsrail meselesinde Filistinli kardeşlerimiz şu anda ateş altında. Dünyanın sessiz kaldığını, küresel güçlerin ateşe körükle gittiğini görüyoruz. Türkiye olarak, bir an önce huzurun sağlanması, çocukların, yaşlıların, sivillerin katledilmemesi anlamında çağrılarımızı hep yeniledik. Ülke olarak oradaki ateşin, işgalin, zulmün sonlandırılması noktasında çabalarımız sürüyor. Ülke olarak da Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Masum insanları hayattan koparan, insan onurunu yok sayan her türlü eyleme, taraflarına bakmaksızın karşı olduğumuzu buradan özellikle ifade ediyorum. Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız. Kıtlığın değil bolluğun, zulmün değil adaletin, kaosun değil istikrar ve özgürlüklerin hakim olduğu bir dünya düzeninden yanayız. Biz ülke olarak daha adil bir dünya için elimizden gelen gayreti bölgemizde ve dünyada gösteriyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını, çarenin birlik olmakta, beraber hareket etmekte zalimin karşısında cesur, ilkeli ve kararlı şekilde durmakla mümkün olduğunu söylüyoruz, adaletten yana olan herkesi buna davet ediyoruz"