Bakan Varank, CHP'li Özel'i ti'ye aldı: Ana muhalefetin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Gaziantep'te 300 fabrikayı toplu açılış töreniyle faaliyete geçirdi. Yüzlerce aileye ekmek kapısı olacak tesislere, milyonlarca yatırım yapıldı. Ancak provokasyon yapmadan duramayan ve halkı yanlış yönlendiren CHP'li Özgür Özel, fabrikaların açılışıyla ilgili yalan yanlış iddialarda bulundu.

"Devlet millete yalan söylüyor"

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, "Açılan fabrika sayısı 300 deniliyor. Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede. İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" ifadelerini kullandı.

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"170 milyon lira yatırım yapıldı"

CHP'li Özel'e en güzel cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullandı.

Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada.



Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin m² kapalı alan, 170 milyon₺ yatırım ve 444 istihdam var.



Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir. https://t.co/oOYWsl3WUD pic.twitter.com/bwlJcs3blG REKLAM September 29, 2020



