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Gündem Bakan Varank, CHPli Özeli tiye aldı Ana muhalefetin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir
POLİTİKA

Bakan Varank, CHP'li Özel'i ti'ye aldı: Ana muhalefetin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir

CHP'li Özgür Özel geçtiğimiz gülerde Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenini eleştirerek, "Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu" ifadelerini kullanmıştı. Kamuoyunu yanlış yönlendiren Özel'e en güzel cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Gaziantep'te 300 fabrikayı toplu açılış töreniyle faaliyete geçirdi. Yüzlerce aileye ekmek kapısı olacak tesislere, milyonlarca yatırım yapıldı. Ancak provokasyon yapmadan duramayan ve halkı yanlış yönlendiren CHP'li Özgür Özel, fabrikaların açılışıyla ilgili yalan yanlış iddialarda bulundu.

"Devlet millete yalan söylüyor"

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, "Açılan fabrika sayısı 300 deniliyor. Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede. İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" ifadelerini kullandı.

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"170 milyon lira yatırım yapıldı"

CHP'li Özel'e en güzel cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye kamu tarafı ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o denli güvenle bakacaktır. Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır.' şeklinde açıklamalarda bulundu.
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