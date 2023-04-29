Bakan Varank'tan Emin Çapa'ya 'panayır' cevabı: Bu gençlerin emeğine hakaret etmektir

"Birileri TEKNOFEST için 'panayır' diyor. Buraya panayır demek, buradaki gençlere hakaret demektir. TEKNOFEST'in en önemli özelliği 41 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlemesidir. 1 milyon genç bu yarışmalara başvurmuş. Buraya panayır demek bu gençlerin emeğine hakaret etmektir. Muhalefet bizim ak dediğimize kara demek değil. Eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesini isteriz. Ben şahsen bana yapılan eleştirilerden kendimi güncelliyorum. Ama karşımızda kayıkçı kavgası var. Bu açıklamalar motivasyonu kırıyor. Üzülüyoruz. Ben niye Togg'u anlatmak için yorayım. Siz elektriklisini yaptınız biz de hidrojenlisini yapacağız deyin. İtalya'da üretiyorsunuz diyen muhalefetle nasıl konuşacağız? Tek bir vatandaşımızı bile kandırırsa ben üzülürüm. Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız."