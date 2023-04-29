|
Gündem

Bakan Varank'tan Emin Çapa'ya 'panayır' cevabı: Bu gençlerin emeğine hakaret etmektir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i 'panayır' ifadesiyle hedef alan yandaş gazeteci Emin Çapa'ya cevap verdi. TEKNOFEST'e 'panayır' demenin gençlere hakaret demek olduğunu belirten Varank, "Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız." dedi.

21:52 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emin Çapa - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Emin Çapa - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Yandaş gazeteci Emin Çapa, binlerce vatandaşın akın ettiği TEKNOFEST'i hadsiz sözlerle hedef aldı.

Gençlerin projelerini yarıştırdığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 'panayır' diyerek karalamaya çalışan Çapa'ya cevap ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"Buraya panayır demek buradaki gençlere hakaret demektir"

CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Varank, Çapa'nın hadsiz sözlerine cevap verdi.

TEKNOFEST için 'panayır' demenin festivale katılan gençlere hakaret demek olduğunu söyleyen Bakan Varank, muhalefetin Togg düşmanlığına da değinerek, "Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız." dedi.

Bakan Varank, Emin Çapa'ya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Birileri TEKNOFEST için 'panayır' diyor. Buraya panayır demek, buradaki gençlere hakaret demektir. TEKNOFEST'in en önemli özelliği 41 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlemesidir. 1 milyon genç bu yarışmalara başvurmuş. Buraya panayır demek bu gençlerin emeğine hakaret etmektir. Muhalefet bizim ak dediğimize kara demek değil. Eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesini isteriz. Ben şahsen bana yapılan eleştirilerden kendimi güncelliyorum. Ama karşımızda kayıkçı kavgası var. Bu açıklamalar motivasyonu kırıyor. Üzülüyoruz. Ben niye Togg'u anlatmak için yorayım. Siz elektriklisini yaptınız biz de hidrojenlisini yapacağız deyin. İtalya'da üretiyorsunuz diyen muhalefetle nasıl konuşacağız? Tek bir vatandaşımızı bile kandırırsa ben üzülürüm. Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız."





#TEKNOFEST
#Emin Çapa
#Bakan Varank
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.