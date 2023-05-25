Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun Togg ile ilgili açıklamasına cevap: 'Yerli otomobil yapamazsınız' dediğinizi hatırlamıyor muyuz?

"Sayın Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına katılmış. Utanmadan gene ne diyor? 'Biz hiçbir zaman Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne karşı çıkmadık ki' diyor. Ya bizim gözümüz kör değil, kulağımız sağır değil. Senin ve milletvekillerinin Togg ile ilgili neler söylediğini biz hatırlamıyor muyuz? 'Yerli otomobil yapamazsınız' dediğinizi hatırlamıyor muyuz? Ekranların karşısına çıkıp 'Hani bakanlar, başbakanlar, şirketler bir araya gelmiştiniz, otomobil yapıyordunuz. Ne oldu?' diye kürsülerden bağırdığını biz hatırlamıyor muyuz? Bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi çıkıp kameraların karşısına diyebiliyor ki 'Biz zaten Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne hiç itiraz etmedik. Biz bu projeyle ilgili kötü bir şey söylemedik.' İşte vatandaşı aldatarak siyasette netice alabileceklerine inanıyorlar ama öncelikle kim doğruyu söyler, kim samimi, kim değil, bunu en iyi takdir eden seçmenlerdir."