Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun Togg ile ilgili açıklamasına cevap: 'Yerli otomobil yapamazsınız' dediğinizi hatırlamıyor muyuz?

Kemal Kılıçdaroğlu - Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Muhtarlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, yoğun geçen seçim döneminde gittikleri her yerde muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Gelecek dönemde de muhtarlarla buluşma toplantılarının devam edeceğini anlatan Varank, muhtarlık kurumunun milleti temsil noktasında en temelde yer aldığını kaydetti.
Varank, muhtarlık kurumunun itibarını kamuoyunun gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Muhtarların temsil kabiliyetini artırmaya devam edeceklerini bildiren Varank, "Önümüzdeki dönemde bir yeni Bursalı arkadaşınız olarak bu şehrin bir temsilcisi olarak da sizlerle yerelde bu süreçleri en güzel şekilde takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
"Biz muhtarlarla ilgilenmeye başladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun da aklına geldi"
Varank, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini, bu sonuçla Türkiye'de sistem tartışmalarının geride kaldığını dile getirdi.
Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın takdiri ile yeniden seçileceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
Varank, Hatay Defne Devlet Hastanesinin kısa sürede hizmete açıldığını hatırlatarak, "İlk günden itibaren ne eleştiriler yaptıklarını siz biliyorsunuz. Yok 'Bunun temeli nasıl atılmış?' 'Böyle hastane mi olurmuş?' Ondan sonra biz bu hastaneyi tamamladığımızda yine kulp takmaya çalışıyorlar. Aslında hastanenin binası varmış da içeride hastalara bakmıyorlarmış. Ya şimdi devlet bir inisiyatif almış hem de hükümet kendisine oy vermeyen, yüzde 90 Kılıçdaroğlu'na oy veren bir ilçeye bir hastane yapıp tamamlamış. Bunu takdir etmiyorsanız bile en azından susabilirsiniz, rezil olmanın ne alemi var? Vatandaşlarımız şu anda o hastaneden hizmet alıyorlar. Bu iddiaları ortaya atacağınıza Kılıçdaroğlu da iki gün önce Hatay'daydı. Madem bizim yaptıklarımıza inanmıyorlar. Hastanenin kapısına gitseydi, içeri girseydi. Burada hastane var mı, yok mu bunu kontrol etseydi ama bunların öyle bir derdi yok. Varsa yoksa hizmete karşı çıkmak, yapılanlara itiraz etmek." ifadesini kullandı.
"Vatandaşı aldatarak siyasette netice alabileceklerine inanıyorlar"
Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:
Türkiye'nin bu muhalefet anlayışından kurtulması gerektiğini belirten Varank, "Cumhuriyet Halk Partisine samimiyetle oy veren vatandaşlarımızın her seçimde üzülmesi bizi de rahatsız ediyor. Onların hayal kırıklığına uğramasına emin olun biz de çok üzülüyoruz. Onun için o kardeşlerimize diyoruz ki siz değişim istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız önce değişimi genel başkanınızdan başlatmanız lazım. Şu başınızdaki adamdan bir kurtulun, 11 seçim kaybetmiş bir genel başkan size emin olun yakışmıyor. Önce onu değiştirin. Ondan sonra diğer değişimlerin peşine düşün." diye konuştu.
Varank, 28 Mayıs'ta milletin tercihinin "doğru adam"dan yana olacağını vurgulayarak, "Mutlaka sandığa gitmemiz lazım. Oyumuza sahip çıkmamız lazım. 'Bir oydan ne olur?' demememiz lazım. Eğer bir oyla netice değişiyorsa o bir oy önemlidir, değerlidir, azizdir. Onun için o bir oyu da mutlaka sandığa götürmemiz lazım. Burada muhtarlarımıza da gerçekten önemli bir iş düşüyor. İnşallah onların da desteğiyle 28 Mayıs'tan sonra hep beraber yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.