Bakan Yanık’tan CHP Sözcüsü Öztrak’a: İhtiyaç sahiplerine destek olmak size zul geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Öztrak'ın elektrik faturaları hakkında yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

"ÇOK KİŞİYİ DESTEKLEMEK FAKİRLEŞMEK ANLAMINA GELMEZ"

Sosyal devlet olmanın, gelir adaletsizliği ile mücadele etmenin, geniş toplum kesimlerini desteklemekle mümkün olacağını belirten Yanık, "Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez, tam aksine Türkiye, AK Parti hükümetleri ile bir yandan sosyal yardımlara ayrılan kaynağı artırırken, öte yandan da milli gelirini katlamıştır. Hak temelli, sosyal dayanışmayı teşvik eden, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı, sürdürülebilir, bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi kurduk ve bu sistemi günün gereklerine göre sürekli yeniliyoruz" açıklamasını yaptı.

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"YARDIMLARIN GİZLENDİĞİ İFADESİ İLGİNÇ BİR YAKLAŞIM"

Yanık, bakanlığın internet sitesinde sosyal yardım kalemlerinin tek tek görülebileceğini ve sosyal yardım vakıflarından nasıl yararlanılacağına dair bilgi alınabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

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"Bakanlığımızın internet sitesinde sistemin ve tüm yardım kalemlerinin bilgileri ayrıntılarıyla mevcutken bu yardımların gizlendiğini ifade etmek ise oldukça ilginç bir yaklaşım. İhtiyaç sahiplerine destek olmak size zul geliyor, farkındayım ama kusura bakmayın, biz sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. İktidarımız süresince, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sabah 'destek verin' deyip, akşam bahsettiğiniz desteğin verildiğini öğrenince çark ederek, 'neden destekliyorsunuz' demekse sizin için bile düşük bir seviye. Üzgünüm."