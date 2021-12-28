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POLİTİKA

Bakan Yanık'tan Ümit Özdağ'a tepki: Ucuz siyasete izin vermeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T- SUY) projesiyle ilgili eleştirisine cevap verdi. "Yazıktır ki dezenformasyonun moda olduğu, insanca yaşamak istemenin nefret objesine dönüştürüldüğü bir Türkiye’yi arzuluyorsunuz." diyen Bakan Yanık, "Kusura bakmayın, biz burada oldukça böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Yanıktan Ümit Özdağa tepki: Ucuz siyasete izin vermeyiz
​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, T- SUY projesi kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına tahsis edilen araçlarla ilgili eleştirisine yanıt verdi.

Bakan Yanık, projenin Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Ümit Bey, proje AB kaynakları ile gerçekleştirilmektedir. 'Vakıflarımız' şeklinde müstehzi bir tarzda ifade ettiğiniz vakıflar devletin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır. Türkiye genelinde toplam 1003 adet vakfımız bulunmaktadır. Bu vakıflar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 2020’de 69,3 milyar TL sosyal yardımın ulaştırılmasını sağlamıştır."

"UCUZ SİYASETE İZİN VERMEYİZ"

Bakan Yanık açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yazıktır ki dezenformasyonun moda olduğu, insanca yaşamak istemenin nefret objesine dönüştürüldüğü bir Türkiye’yi arzuluyorsunuz. Kusura bakmayın, biz burada oldukça böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz."

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