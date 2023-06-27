Bakan Yerlikaya'dan 'Evlat Nöbeti'ndeki ailelere ziyaret: Daima yanınızda olacağız

Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile görüşen Yerlikaya, daha sonra Valilik'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.





Bakan Yerlikaya daha sonra Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini sürdüren aileler, Bakan Yerlikaya'yı Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Yerlikaya, anne ve babalara karanfil verdi.





"Terörün başını ezeceğiz”

Hacire Akar’ın 3 Eylül 2019 tarihinde evladı için başlattığı oturma eyleminin bir öncülük niteliğinde olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, “Hacire Akar annemizin bundan tam bin 394 gün önce oğluna kavuşabilmek amacıyla evlat nöbetinin sürecini başlatmıştı. 3 Eylül 2019’dan beri Hacire Akar annemiz öyle bir öncülük yaptı ki 43 vilayetten 360 annemiz onun çağrısıyla anne şefkati ve anne sabrıyla buraya geldiler. Dile kolay, 4 yıldan beri anneler evlatlarını çağırmak noktasında buradalar. Bu çağrıya 42 evlat cevap verdi ve annelerine kavuştular. Annelerin çağrısı sadece burada değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük bir ses getirdi, adeta çığlık oldu" dedi.

‘Evladımızı istiyoruz’ sözü kulaktan kulağa, gönülden gönle çağladığını belirten Yerlikaya, "Annelerimizle beraber Diyarbakır’ımızda gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz, terörü bitirinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın diye aziz milletimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber göreceksiniz, terörün başını ezeceğiz” diye konuştu.





Daima Diyarbakır annelerinin yanlarında olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Duaların kabul olduğu Arife gününde, Diyanet İşleri Başkanımızın Hac’da yaptığı duaların yüzü suyu hürmetine biz birlik ve beraberliğimizin önündeki engel olan, bozguncu dil olan terörü lanetliyoruz, ve onun bitmesi için dua ediyoruz. Bir olmak, diri olmak, iri olmak ve kardeşlik noktasında biz sizleri hep yanımızda gördük. Sizlerle beraber Allah’ın izniyle yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz. Daima annelerin yanında olacağız.”



