Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar: "Suriye'ye geri dönüşler 7 kat arttı"

"2017'den itibaren

763 bin 443 Suriyeli

gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndü.

Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısı

25 bini geçti.

Bu sayı,

rejimin devrilmesinin ardından 7 kat arttı.

Bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 4 milyon 164 bin 472. Bunun

2 milyon 920 bin 119