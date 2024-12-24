Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar: "Suriye'ye geri dönüşler 7 kat arttı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyelilerin verilerini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya, ülkelerine dönüş yapan Suriyeliler hakkında açıklamalarda bulundu:
"Rejimin devrilmesiyle geri dönüşler 7 kat arttı"
"Rejimin devrilmesiyle geri dönüşler 7 kat arttı"
"2017'den itibaren
763 bin 443 Suriyeli
gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndü.
Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısı
25 bini geçti.
Bu sayı,
rejimin devrilmesinin ardından 7 kat arttı.
Bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 4 milyon 164 bin 472. Bunun
2 milyon 920 bin 119
'u geçici koruma altındaki Suriyeli."
Başvurulara aynı gün randevu veriliyor
Başvurulara aynı gün randevu veriliyor
"Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler,
Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından
başvuru yapabilecek. Randevuyu
aynı gün içerisinde
veriyoruz. Suriyeliler, Türkiye'deki
ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını
beraberlerinde götürebilecek."
"Suriye'de Göç İdaresi Bürosu kurulacak"
"Suriye'de Göç İdaresi Bürosu kurulacak"
"Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için
Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta
Göç İdaresi Bürosu kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla
1 Ocak-1 Temmuz 2025'te
geri dönüşlerin kolaylaştırılması ve hazırlıklar için
her aileden bir kişiye 3 giriş-çıkış hakkı tanınacak
."
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