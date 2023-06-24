Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelede hedefimiz 10 dakika

"Ormanlarımızın maalesef yüzde 60'ı birinci ve ikinci derecede tehlike altında. Bu ne demek; doğa olaylarından, iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileniyor. Dolayısıyla çok hassas bir coğrafyada olmamızın da tekrar altını çizmek gerekir. Çok farklı teknolojiler kullanıyoruz. Dünyada sadece 5 ülkede olan, üstün teknolojiyle donatılmış, havadayken bulunduğu coğrafyanın resmini çekip tüm koordinatlarıyla yerdeki bütün unsurlara bildirebilecek nitelikte ve kabiliyette, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Otağ' ismini verdiği bir yönetim uçağımız var. Ormanlarımızı gözetleyen akıllı kuleler var. Ama hepsinden de önemlisi bizim son derece duyarlı vatandaşlarımız var. "

"Buraların farklı herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değil. Anayasal olarak böyle bir amaçla kullanılmasına dair de bir onayın verilmesi mümkün değil. Ama neden olsun ki? Neden yansın? 'Sonradan ağaçlandırırız' diye bu tür bir rahatlığın olmaması gerekir. 22 bin orman kahramanı yangın işçimiz var. Biz bu yıl, geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir şekilde orman yangınlarına hazırız, hazırlandık. Makina parkımızı, müdahale araçlarımızı bir önceki döneme kıyasla mesela 21 yıl öncesine kıyaslayacak olursak... Örneğin hiç uçağımız yoktu, bugün 20 uçağımız var. 19 helikopterimiz vardı, bugün 69 helikopterimiz var. İHA elbette son dönemde girdi. Bütün teknoloji birlikleriyle 8 İHA'mız var. Sürekli havada dolaşıyor. Dozerler ve arazözler var. Farklı kamu kurumlarının rezerv olarak beklettikleri makine parkı var. Bunlardan da bahsedeyim; 31 helikopter, 2 tanker uçağı ve 2 İHA, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla yaptığımız protokolle hazır şekilde bekliyor."