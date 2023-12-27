Bakanlardan Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Bakanlar Göktaş ile Şimşek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi."
Bakan Güler'e taziye ziyaretleri devam etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.
"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu."