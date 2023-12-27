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Bakanlardan Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Semih Bozkuş
18:09 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakanlar, Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Bakanlar, Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlar Göktaş ile Şimşek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi."

Bakan Güler'e taziye ziyaretleri devam etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu."


TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız." dedi.


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31 dakika önce
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