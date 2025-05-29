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Bakanlıktan denizi kirleten tankere yaptırım: Dev petrol gemisine yüksek miktarda ceza kesildi

Bakanlıktan denizi kirleten tankere yaptırım: Dev petrol gemisine yüksek miktarda ceza kesildi

12:3429/05/2025, Perşembe
DHA
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Avcılar açıklarında 29 Mart 2024'te demirleyen ve kirliliğe neden olan tankere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ajansı tarafından 16 milyon 349 bin lira ceza kesildi.

Avcılar açıklarında 29 Mart'ta demirleyen 183 metre uzunluğundaki ve 32 metre genişliğindeki Antigua ve Barbuda ülkesi bayrağı taşıyan kimyasal / petrol ürünleri taşıyan tanker akşam saatlerinde havaya yoğun duman ve kurum püskürttü. İhbar üzerine Avcılar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi harekete geçti. İncelemeler yapan ekip duman ve kurum nedeniyle tankerin yoğun duman ve kurum püskürtmesi nedeniyle kirlilik oluştuğunu belirledi.

Ekipler tarafından alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kaydettiği görüntülerle, diğer belge ve dokümanları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlığa bağlı Çevre Ajansı dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyerek tankere 16 milyon 349 bin 762 lira para cezası kesti.



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