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POLİTİKA İSTANBUL

Bakırköy Belediyesi'ne haciz: Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı

Bakırköy Belediyesi ile 2004 yılında anlaşan ve ilçedeki çöplerin toplanmasında görev yapan bir temizlik şirketi, o yıla ait alacaklarının ödenmemesi üzerine dava açtı. Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda icra takibi başlatılırken dün firmanın avukatı ve icra memurları Bakırköy Belediyesi'ne geldi. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca bilgisayar, yazıcı, koltuk ve sandalye gibi bazı eşyalar haczedildi. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı.

Haber Merkezi DHA
Bakırköy Belediyesi'nde bazı eşyalar haczedildi.
Bakırköy Belediyesi'nde bazı eşyalar haczedildi.

Bakırköy Belediyesi'nin 2004 yılında anlaştığı bir temizlik şirketi o döneme ait ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle belediyeye dava açtı. Firma sahibi Mehmet Şeref Varan tarafından açılan dava geçtiğimiz aylarda sonuçlandı.

DHA
Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı.

1 MİLYON TL'LİK BORÇ

1 milyon TL civarındaki borcun yıllardır ödenmediğini belirten temizlik firması yetkilileri geçen hafta da görüşme için belediyeye geldiklerini ancak sonuç elde edemediklerini ifade etti.

Bakırköy Belediyesi'ne öğle saatlerinde icra memurları, firmanın avukatı ve yetkilileriyle çok sayıda polis geldi. Bir süre firmanın avukatı ve belediye yetkilileri görüşme yaptı. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca belediye binasındaki bazı eşyalar getirilen kamyonetlere yüklendi. Haczedilen eşyalar arasında bilgisayar, yazıcılar, koltuklar ve sandalyeler olduğu görüldü.

DHA
1,5 saat süren haciz işleminde belediyeye ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yüklendi.

"2005 YILINDAN BERİ SÜREN DAVA YENİ SONUÇLANDI"

  • Bakırköy Belediyesi'ne dava açan firmanın yetkilisi Hatice Türk, "2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı.

DHA
Polis eşliğinde sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı.

"20 GÜN ÖNCE DE GELMİŞTİK"

Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık.

"BAŞKANLIK KATINDAKİ BÜTÜN MALZEMELER BOŞALTILDI"

  • Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı" şeklinde konuştu.

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