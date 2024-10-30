Baklava Lady Siyonistlere direniyor

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Englishtown kasabasında, "Baklava Lady" isimli bir pastane işleten Kıbrıs asıllı Türk girişimci Naciye Emren, pastanesinin açılış yıl dönümü olan 12 Ekim'de pastane girişindeki tabelaya, "Biz sadece herkes için barışa inananlara hizmet ediyoruz. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" şeklindeki ifadeleri nedeniyle siyonistlerin hedefi oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri 43 bin Filistinliyi öldürdüğü soykırımı eleştiren Emren'in pastanesinin önüne gelen 20 kadar siyonist Yahudi, tehditler savurdu. Bunun üzerine kasaba halkı Emren'e destek için pastaneye akın etti.





AİLESİ KIBRIS'TA BENZER MAĞDURİYETLER YAŞADI

Kıbrıs'ta 1974 yılında Rum çetelerin, Türk bölgelerine saldırısı sırasında babasının esir düştüğünü ve soykırımdan kurtulan biri olduğunu anlatan Emren, "Babamın yaşadıklarını, soykırımı dinleyerek büyüdük. Bu nedenle Filistin'deki durum benim için çok önemli ve yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden her zaman onların yanında oldum ve olmaya devam edeceğim" dedi. Emren, bu tutumunun kasabadaki İsrail yanlısı Siyonistlerin tepkisini çektiğini kaydetti.





HAHAMIN ÇAĞRISIYLA TOPLADILAR

Kasabadaki bir hahamın sosyal medyadan çağrısıyla Siyonist bir grubun hafta sonu ellerinde İsrail bayrakları ile dükkanın önüne gelerek kendisine karşı gösteri yaptığını belirten Emren, "Ancak İsrail destekçisi yaklaşık 20 kişiye karşı, olayı duyup o gün bana ve Filistin'e destek için gelenler yüzleri geçti" diye konuştu. Emren, o gün destek olarak gelenlerin içinde barış yanlısı Yahudilerin, kendisine karşı çıkan İsrail yanlısı gruptan daha fazla olduğunu vurgulayarak "Gerçekten inanılmazdı, o gün her kesimden, Müslüman ve barış yanlısı tarafından gerçekten desteklendiğimi hissettim" dedi.





TEHDİTLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Siyonist protestodan hemen sonra Emren'in, protestoculara ithafen aynı tabelaya, "Bizi New Jersey'nin en ünlü pastanesi yaptığınız için teşekkür ederiz. Herkes için barış. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" yazması da sosyal medyada dikkati çekti. Filistin'e verdiği açık destekten dolayı Siyonist kesimden çok defa telefon ve sosyal medya üzerinden tehditler aldığını kaydeden Emren, "Filistinlilerin yanında durmamız, sesimizi yükseltmemiz, farkındalığı artırmamız, elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Daha fazla insan ne olduğunu bilirse o kadar iyi olur. Filistinlileri elimden geldiğince desteklemeye devam edeceğim" diye konuştu.















