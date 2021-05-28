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ANKARA

Balık istifi göçmen kaçakçılığı: Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı

Ankara'da düzenlenen operasyonda durdurulan üç minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişe aracılık eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Balık istifi göçmen kaçakçılığı: Ankarada durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı
Durdurulan üç minibüsten 'balık istifi' vaziyetinde çok sayıda düzensiz göçmen çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı ve Van üzerinden Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İHA

Diyarbakır'dan yola çıkan üç minibüsü Niğde-Ankara Otoyolu'nun Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçların koltukları haricinde koridor ve bagaj kısmında "balık istifi" vaziyetinde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı.

İHA

Pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 23'ü Afganistan, 9'u Pakistan ve 4'ü Bangladeş uyruklu toplam 36 düzensiz göçmenin çıktığı minibüslerin şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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