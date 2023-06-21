Balıkesir’de 180 personel ve 64 ekiple huzur operasyonu

Balıkesir’de genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suç, suçlular ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi dahilinde “Günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi ve kayıt altına alınmasına” yönelik olarakBalıkesir il merkezi ve tüm dış ilçelerinde eş zamanlı olarak 64 ekip, 180 personelin katılımı ile yapılan denetleme ve uygulamada; 484 şahıs sorgulanmış, 38 çeşitli suçlardan aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 155 Özel konaklama tesisi ve bu tesislere bağlı 707 Günübirlik kiralanan evler denetlenmiş, 16 Özel konaklama tesisine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplam 778 bin 882 TL idari yaptırım uygulanırken, 9 kayıt dışı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel konaklama tesisi/günübirlik kiralanan eve gerekli yaptırımlar uygulanmış ve faaliyetleri sonlandırılarak mühürlendi. Yapılan aramalarda da 8 adet ruhsatsız tabanca ve 37 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi.