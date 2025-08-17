Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Yeni Şafak
21:5017/08/2025, Pazar
AA
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karamanköy Mahallesi'nde, Emine Ç. (22) idaresindeki 10 AFN 850 plakalı otomobil ile Sefa S'nin (21) kullandığı 06 BMP 170 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Emine Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü Sefa S. ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Emine Ç'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Balıkesir
#kaza
#ölü
