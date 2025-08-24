Yeni Şafak
Balıkesir'de sahte gıda operasyonu: Taklit ve tağşiş 15 bin 365 litre zeytinyağı ele geçirildi

20:5724/08/2025, Pazar
IHA
Binlerce litre taklit ve tağşiş zeytinyağının ele geçirilmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de jandarma ve KOM ekipleri, sahte gıda üretimi yapılan depoya operasyon düzenledi. Araçlar ve depoda yapılan aramalarda toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler Emin B. ve Metin Ş.’e ait araçlar ile Remzi Ö.’e ait depoda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda araçlarda bin litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



