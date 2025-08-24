Balıkesir'de sahte gıda operasyonu: Taklit ve tağşiş 15 bin 365 litre zeytinyağı ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Yapılan aramalarda araçlarda bin litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.