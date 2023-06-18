Barajlar doldu

Son yıllarda yağışların düşmesi ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riski yaşayan Türkiye, nisandan sonra mayıs ayında da rekor yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Mayıs ayı yağış raporuna göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları 52,7 kilogram olan normalin ve 44,4 kilogram olan geçen yıl mayıs ayı yağışlarının üzerine çıktı. Mayıs ayı yağışları, normale göre yüzde 27, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 51 artış gösterdi. Mayısta Türkiye genelinde metrekareye ortalama 66,8 kilogram yağış düştü. Güneydoğu haricindeki 6 bölgede, normal ve geçen yıla göre en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldı. Ege Bölgesi normalin 2 katından fazla yağış alırken, bölgede son 63 yılın en yüksek ikinci yağışı gerçekleşti. Yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını da artırdı. Türkiye genelindeki 96 barajın 70’inde aktif doluluk yüzde 70’i aştı. Batı Karadeniz Köprübaşı Barajı’nda aktif doluluk yüzde 122,2 seviyesine, Kızılırmak Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100,8 seviyesine, Yeşilırmak Gölova Barajı’nda ise yüzde 100 seviyesine ulaştı. Aktif doluluk oranı Alaköprü Barajı’nda yüzde 92,5’e, Hasanlar Barajı’nda yüzde 96,4’e, Köprü Barajı’nda yüzde 91,8’e, Kılıçkaya Barajı’nda yüzde 97,6’ya, Çamlıgöze Barajı’nda yüzde 97,8’e, Ataköy Barajı’nda yüzde 96,4’e, Topçam-Ordu Barajı’nda yüzde 98,7’ye, Yaşmaklı Barajı’nda yüzde 92,5’e, Kürtün Barajı’nda yüzde 91,9’a, Cindere Barajı’nda yüzde 99,3’e, Çapalı Dinar-Karakuyu Barajı’nda yüzde 96,8’e, Çermikler Barajı’nda yüzde 99,9’a, Obruk Barajı’nda ise yüzde 97,4’e çıktı.