Barış adaletle mümkündür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat'ta düzenlenen "Barış ve Güven Forumu"nda, "Barış ancak adaletle, güven ancak karşılıklı saygıyla, istikrar ancak diyalog ve iş birliğiyle mümkündür" dedi. Rusya lideri Putin'le de görüşen Erdoğan, Ukrayna ile öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin faydalı olabileceğini belirtti. Erdoğan, "Barışa yönelik girişimlere somut desteğe hazırız" mesajı verdi.
2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30’uncu yıl dönümü vesilesiyle Başkent Aşkabat'ta “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun “Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumunda katılımcılara hitap etti. Sözlerine “Ata yurdumuz olarak gördüğümüz bu topraklarda bir kez daha bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum” diye başlayan Erdoğan, tarafsızlık münasebetiyle Türkmen halkını tebrik etti.
KALBİMİZ DE MENZİLİMİZ DE BİR
BARIŞ VE GÜVENLİK KUŞAĞI GAYRETİ
Küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın tesisi için ellerin taşın altına koyulması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyet bilinciyle barış ve diyaloğun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Komşularla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevrede barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
FİLİSTİN HALKINA BORCU ÖDEME ZAMANI
Gazze'de, son asrın en acımasız katliamlarından birine şahit olduk. Bölgede ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, temel önceliğimiz. İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir. Nihai hedef iki devletli çözümdür. Bunun formülü Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılarda, onurlu mücadelelerinde ve uluslararası düzenlemelerde kayıtlıdır. Artık uluslararası toplumun, Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir. Bizleri bir araya getiren bu önemli forumun yeni bir vesile teşkil etmesini diliyorum.
TÜRKİYE ARABULUCULUKTA DÜNYANIN ÖNDE GELEN AKTÖRÜ
Türkiye bugün artık adil, tarafsız, güven veren yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer alıyor. Bugün burada sadece bir yıl dönümü kutlanmıyor, geleceğe dair güçlü bir çağrı yapılıyor. Barış ancak adaletle, güven ancak karşılıklı saygıyla, istikrar ancak diyalog ve iş birliğiyle mümkündür. Türkmen edebiyatının büyük şairi Mahtumkulu Firaki adeta bugünkü forumun amacını bundan yüzyıllar önce ne de güzel işaret etmiş: Güzel günler gelsin, huzur dolsun. Her yurt sakin, her halk zengin olsun. Firaki der ki insaf çoğalsın, zulüm kalmasın, her yer sevinç dolsun.
Enerji tesisi ve limanlara yönelik ateşkes çağrısı
Forum marjında ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, konakladığı otelde Rusya Devlet Başkanı Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
- Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kapsamlı barış çabaları değerlendirildi. Türkiye’nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB’nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı şekilde ele alındı. Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılması için ortaya konulan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti. Müzakere süreçlerinin yakından takip edildiğini kaydeden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye’deki son durum ile Güney Kafkasya’daki barış süreci de ele alındı.
- Şahbaz Şerif ile görüşmesinde Erdoğan, Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmasızlığın sürdürülmesi için oluşturulan mekanizmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
- Berdimuhammedov ile görüşmede ise Türkiye-Türkmenistan arasındaki ticaret, enerji, savunma sanayii ve kültürel alanlar başta olmak üzere, iş birliğini her alanda ileriye taşıma hedefleri masaya yatırıldı.