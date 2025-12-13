Barış adaletle mümkündür

Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kapsamlı barış çabaları değerlendirildi. Türkiye’nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB’nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı şekilde ele alındı. Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılması için ortaya konulan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti. Müzakere süreçlerinin yakından takip edildiğini kaydeden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye’deki son durum ile Güney Kafkasya’daki barış süreci de ele alındı.