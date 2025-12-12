Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli mesajlar: Diyalog ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğa Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’in başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:


''Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bağımsızlığından bu yana büyük bir iktisadi ve beşeri kalkınmayı gerçekleştiren Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyoruz. Türkmenistan, örnek modern bir ülke haline gelmiştir.


Türkmenistan ve Türkiye iki kardeş ülkedir. Türkmenistan'la atasözlerimiz gibi kalbimiz de menzilimiz de birdir. İlişkilerimizi her alanda ilerletip dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarımızı beşeri ilişkilerimizle taçlandırıyoruz.


SOMUT DESTEĞE HAZIRIZ

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog ve barışın tesisi için elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Çevremizde bir barış kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz. (Rusya-Ukrayna) İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.


ATEŞKES KIRILGANDIR

Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı gelmiştir. Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür. (Gazze'de) İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir.''




