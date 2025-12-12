Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

20:1512/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan "TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na geldi. (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na geldi. (Foto: Arşiv)

"Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "TUR" uçağıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da İstanbul'a geldi.



#Atatürk Havalimanı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkmenistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kritik tarihler: Başvurular ne zaman sona erecek? Kura çekimi ne zaman? İşte tarihler