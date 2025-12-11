Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşkabat'ta resmi törenle karşılandı: Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi

21:4411/12/2025, Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ulaştı. "TUR" uçağıyla Aşkabat Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

