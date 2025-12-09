Bartın'da fırtına: Dalga boyu 3 metreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu, denizde dalga oluştu. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde de fırtına etkili oldu. Küçük Liman'da da dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Amasra Belediyesi, anons yaparak fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.