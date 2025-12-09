Yeni Şafak
Bartın'da fırtına: Dalga boyu 3 metreye ulaştı

10:449/12/2025, Salı
DHA
Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde de fırtına etkili oldu.
Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı. Balıkçı tekneleri limana çekilirken, 2 kuru yük gemisi de demir atıp beklemeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu, denizde dalga oluştu. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi.

Amasra açıklarında bulunan 2 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle Büyük Liman’a yakın alanda demir atarak beklemeye başladı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde de fırtına etkili oldu. Küçük Liman'da da dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Amasra Belediyesi, anons yaparak fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

