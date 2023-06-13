Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı

"6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin ardından binaların depreme dayanıklı şekilde yenilenmesi bir kez daha gündeme geldi. Kentsel yenileme çalışmalarını hızlandırmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk. Kabul etmek zorundayız ki Türkiye fay hattında olan bir ülke. Eğer fay hattındaysak yapılacak tek şey, binaları yenilemek. İstanbul'la ilgili yapılan çalışmalar, bizim depremden sonra direkt gündemimize geldi. İstanbul'da riskli bina oranının yüzde 60 seviyelerinde olması her birimizi çok korkuttu."