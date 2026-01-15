Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

07:3315/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.




#İstanbul
#Başakşehir
#Kaza
#İETT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı resmileşti: Kömür yardımı kimlere verilecek, başvuru ve dağıtım şartları neler? 2026 Kömür yardımı takvimi