Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
#İstanbul
#Başakşehir
#Kaza
#İETT