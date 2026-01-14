Yeni Şafak
Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı ölümlü feci kaza

Kırıkhan–Reyhanlı kara yolunda meydana gelen kazada bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hatay'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkhan–Reyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde araçlardan çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.



