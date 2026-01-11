Yeni Şafak
Annesinin telefon çaldırdığı çocuk devlet korumasına alındı: Hapis cezası bulunan anne cezaevinde

Annesinin telefon çaldırdığı çocuk devlet korumasına alındı: Hapis cezası bulunan anne cezaevinde

09:3311/01/2026, Pazar
Güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki evladına telefonu çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.
Hatay’da annesi tarafından telefon çaldırılan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde yaşayan Fulya Kaya’nın çocuğuna ait cep telefonu çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sokak üzerinden geçen annenin, yanındaki evladına telefonu çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarında, annenin yabancı uyruklu H.A. olduğu, çocuğun ise V.I. olduğu tespit edildi. Annenin kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu ve tutuklandığı öğrenilirken, çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenildi.



#hatay
#antakya
#hırsızlık
