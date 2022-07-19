Gündem Başakşehirde göletten ördek çalındı iddiası yalan çıkmıştı İlk kez konuştular
İSTANBUL

Başakşehir'de göletten ördek çalındı iddiası yalan çıkmıştı: İlk kez konuştular

Geçtiğimiz gün Başakşehir'de Suriyelilerin göletteki kazlar çalmaya çalıştı iddia edilerek sosyal medyada görüntüler paylaşılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayı yalanlamıştı. O kadınlar ilk kez konuştu. Suriyeli denilen kadınların Iraklı, kaz denilen hayvanların da ördek olduğu ortaya çıktı. Iraklı Zeynep El Zuheyri, “Evde büyüttük. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. 'Evde büyüyen, daha önce suya girmemiş ördekleri gölete bırakırsanız ölürler' dedi. Biz de ördekleri tekrar yanımızdaki taşıma çantalarına koyduk. O sırada çevredekiler fotoğrafımızı çekmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Başakşehirde göletten ördek çalındı iddiası yalan çıkmıştı: İlk kez konuştular
​‘Suriyeliler kazları çaldı’ iddiasını emniyet yalanladı.

Başakşehir'deki bir parkta bulunan gölette yüzen iki ördeği alarak çantasına koydukları anlara ait görüntüleri "göletten ördek çaldıkları" şeklinde yansıtılarak sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonrasında söz konusu kişilerin Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri oldukları, söz konusu ördeklerin de bu kadınlara ait olduğu tespit edildi.

  • Fatih'teki evinde gazetecilere açıklama yapan Zeynep El Zuheyri, ördekleri kardeşiyle birlikte yaklaşık 3 ay önce Eminönü'nden yavru halde aldıklarını ve evlerinde büyüttüklerini söyledi.

‘Suriyeliler kazları çaldı’ iddiasını emniyet yalanladı: Getirip gölete bırakmak istediler
GÜNDEM
‘Suriyeliler kazları çaldı’ iddiasını emniyet yalanladı: Getirip gölete bırakmak istediler

'KOMŞULAR SESTEN RAHATSIZ OLUYORDU'

Ördeklerin büyüyünce çok ses çıkarmaya başladığını aktaran El Zuheyri, "Komşular sesten rahatsız olduklarını söylediler. Biz de ördekleri, daha önce gezmeye gittiğimiz Başakşehir'deki parkın göletine bırakabileceğimizi düşündük" dedi.

El Zuheyri, parktaki görevlilerin kendilerine, "Evde büyüyen, daha önce suya girmemiş ördekleri gölete bırakırsanız ölürler" dediğini aktararak, "Görevlilerin uyarısından sonra ördekleri tekrar yanımızdaki taşıma çantalarına koyduk. O sırada çevredekiler fotoğrafımızı çekmeye başladı. Onlara ördeklerin bize ait olduğunu, fotoğrafımızı çekmemelerini söyledik ama bizi dinlemediler. Daha sonra da polis geldi ve konuyla ilgili ifademizi aldı." diye konuştu.

Zeynep El Zuheyri, tekrar eve götürdükleri ördekleri bundan sonrası için uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini ifade etti.

Emniyetten Suriyelileri hedef alan paylaşıma yalanlama: Çalındığı iddia edilen kazlar kendilerine ait
OYNAT 00:29
Emniyetten Suriyelileri hedef alan paylaşıma yalanlama: Çalındığı iddia edilen kazlar kendilerine ait
Başakşehir Bahçeşehir'de Suriyeliler hedef alınarak, bir kadının göletteki kazları çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin emniyetten açıklama yapıldı. Emniyet, kadınların kendilerine ait olan kazları gölete bırakmak için getirdikleri ve güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine de kazları tekrar götürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.


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