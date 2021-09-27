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TRABZON

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı

Suriye sınırında 1978 yılında kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olup, terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki (64), girişimlerine rağmen gazi sayılmadı. 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğu ortaya çıkan ve hukuk mücadelesini kazanan Tiryaki'ye 43 yıl sonra 'gazilik' unvanı ve madalyası verildi.

Haber Merkezi DHA
Başında mermi çekirdeği olduğu ortaya çıktı: 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
Mustafa Tiryaki, “Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, gözüm açık gitmez” dedi.

Trabzon’un Arsin ilçesinde yaşayan Mustafa Tiryaki, 29 Temmuz 1978'de, Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu'nda vatani görevini yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı.

Ankara'da 2 ay boyunca tedavi gören Tiryaki, ardından taburcu edildi. Döndüğü memleketinde sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi. 'Gazilik' unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.

BAŞINDA MERMİ ÇIKTI

Mustafa Tiryaki, 5 yıl önce baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tiryaki'nin başının sol ön kısmında, askerde yaralandığı dönemden kalan mermi çekirdeği olduğu belirlenirken, risk nedeniyle alınamadı. Raporlarını alan Tiryaki, 'gazilik' unvanı için yeniden hukuk mücadelesine girişti. 5 yıl süren davalar sonucu yargı kararı ile Tiryaki'ye 'gazilik' unvanı beratı ve madalyası verildi.

‘ÖLSEM DE GÖZÜM AÇIK GİTMEZ’

Büyük mutluluk yaşadığını anlatan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklı olduğumu bildiğim için hiç peşini bırakmadım. Mücadelemden vazgeçmedim. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı. Ben askerliğimi yaparken arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olan arkadaşlarım da oldu ama bana 'gazilik' unvanı verilmedi. Görüşmediğim, kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği avukatları bana çok yardımcı oldu. Onların açtığı davalarla gazilik onurumu aldım. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.

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Türkiye Harp Malûlü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyelerinden Piyade Komando Er Resul Tezcan, Piyade Komando Er Ahmet Dalyaprak ve Jandarma Er Sayim Aykutalp terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda yaralanarak, gazi oldular. 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan terör operasyonlarında görev alan üç gazi de, bugün ihtiyaç olsa hiç tereddütsüz göreve hazır olduklarını söyledi.
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2006 yılında Bingöl Yayladere'de terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basarak, ayağından ve gözünden yaralanan Piyade Komando Er Resul Özcan, 'gazi' unvanı taşımaktan gurur duyduğunu belirtti. Özcan yaralandıktan hemen sonra ağzından çıkan ilk cümlenin 'Vatan sağ olsun' olduğunu ifade ederek Tabur komutanım bu sözlerimi duyunca, bütün birliklere telsizden Resul'e tekrar söyletin, ağır yaralı olduğu halde bunu söylüyorsa analar ne evlatlar doğuruyor, herkes duysun demiş.
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Bu benim için hayatım boyunca evlatlarıma anlatabileceğim ve gurur duyabileceğim bir olay oldu dedi. Gözünden ve ayağından ağır yaralandığını ama arkadaşlarının hedef olmaması için o an bağıramadığını anlatan Gazi Resul Özcan, Sağ diz altım ve sol gözüm protez. Gazi olmadan önce şehit olmayı göze almıştım. Askere gitmeden önce de vatanımızı şehit olacak kadar seviyorduk. Yaradan bize gazi olmayı nasip etti. Bu unvanı ömrümüz boyunca gururla taşıyacağız. Sosyal hayatımızda ailemizden ve devletimizden olabildiği kadar destek alıyoruz. Sadece toplumda duyarsızlık var. Şehitlerimize, gazilerimize ve özellikle onların ailelerine her zaman saygı göstermeliyiz dedi.
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1994 yılında Hakkari Çukurca'da gazi olan Jandarma Er Sayım Aykutalp ise O an tüm ailem gözlerimin önünden geçti. Bizi Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. 15-20 gün orada yattıktan sonra Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne sevk edildim. Tedavim GATA'da devam etti. Bu süreçte bizim en büyük destekçimiz devletimizden sonra ailemiz oldu. Allah binlerce kez razı olsun. Sol gözüm protez ve ellerimin çeşitli yerinde şarapnel parçaları var. Bize bu ülke, bu unvanı vermiş. Gazilik unvanını gurur ve onurla taşıyoruz. Ancak bize insanların bakış açısı çok farklı. Bize daha güzel bakmalarını istiyoruz. Sonuçta biz bu ülkeye mâl olduk ve bu ülke bizim. Ben bir gözümü verdim, ikinci gözümü de vermeye razıyım. Bugün istesinler, gider yine veririm. İnsanlar bizi biraz daha sevsinler, içlerine alsınlar. Bize biraz değer versinler istiyoruz ifadelerini kullandı.
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Gazilerden sitem: Vurulunca değil unutulunca üzülüyoruz
Terör operasyonlarında yaralanan Türk Silahlı Kuvvetler mensubu gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde önemli mesajlar verdi. Gazi olmadan önce şehit olmayı göze aldıklarını söyleyen gaziler "Vurulunca değil, unutulunca üzülüyoruz" dedi.

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