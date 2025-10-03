Başkan Altay'dan Gazze soykırımının 2. yılında seferberlik çağrısı: Bağış kampanyasına davet etti

“Ancak ‘sözlerin en güzel fiiliyata dönüşendir’ diyerek Gazzeli kardeşlerimiz için yeni bir seferberliğe vesile olmak istiyoruz. Bu kapsamda 1 aylık maaşımı Kızılay aracılığıyla Gazze’ye bağışlayacağımı ilan ediyorum. Ayrıca şehrimizde faaliyet gösteren belediyemize ait tüm şirketler 1 günlük cirolarını, yönetici arkadaşlarımız ve belediye personelimiz de gönlünden geçeni Gazze’ye bağışlayacaktır. Ben tüm belediyelerimizi, şehrimizde faaliyet gösteren şirketleri, kadını, erkeği, çocuğu yaşlısıyla 7’den 70’ye tüm hemşehrilerimi bu iyilik ve dayanışma kervanına katılmaya çağırıyorum. Bizler medeniyetimizin bize öğrettiği paylaşma ve dayanışma ruhuyla bu çağrıyı yalnızca kendi şehrimize değil, tüm belediyelerimize, tüm şirketlerimize ve ülkemizin her ferdine yöneltiyoruz. Birlik olursak zalim kaybeder, mazlum kazanır. Gelin mazlum Filistin halkının yaralarını saralım. İnsanlığın onurunu hep birlikte ayağa kaldıralım”