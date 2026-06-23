Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Başkentte dev operasyon: 209 şüpheli yakalandı

Başkentte dev operasyon: 209 şüpheli yakalandı

10:3723/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ankara’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Ankara’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütü üyesi 241 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 209'u gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#operasyon
#Terör örgütleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son anket sonuçları açıklandı: CHP’nin oyu düştü, AK Parti makası açtı