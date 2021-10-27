Gündem Bataklık operasyonunda yakalanmıştı Örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası
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'Bataklık operasyonu'nda yakalanmıştı: Örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan örgütün sözde yöneticilerinden Halil Arslantaş'a FETÖ üyeliğinden 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
Bataklık operasyonunda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası
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Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Halil Arslantaş ile Çetin Gören, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Gören, FETÖ'yle her hangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, "FETÖ terör örgütüne değil paramı günahımı bile vermem. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Halil Arslantaş ise bir kişinin FETÖ'nün "sohbet" toplantılarına davetiyle örgütle tanıştığını, birkaç defa örgüte "yardım" adı altında para verdiğini itiraf etti.

FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı" Murat Elmas ile örgüt üyesi Ahmet Sevilmiş'in kendisini ziyaret ettiğini ve hakkında yürütülen soruşturmanın kapatılması için para istediklerini anlatan Arslantaş, "1 milyon lirayı 4 eşit taksit halinde ödedim. Daha sonra bu şahısların beni dolandırdıklarını anladım. En son sohbetlere 2013 yılında katıldığımı hatırlıyorum. Yine Mesut Altuntaş, bana Çetin Gören'in İnterpol evraklarının silinmesiyle alakalı FETÖ'ye 500 bin avro himmet verdiğini duymuştum" diye konuştu.

'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona doğru
GÜNDEM
'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona doğru

Duruşma savcısı, Arslantaş hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezada indirim uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arslantaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın verdiği bilgileri dikkate alan heyet, cezayı 2 yıl 11 aya indirdi.

Heyet, Çetin Gören'in ise beraatine karar verdi.

Sanıkların, "Bataklık operasyonu" kapsamında diğer suçlarla ilgili Ankara'da açılan ana davada yargılamaları sürüyor.

Bataklık operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
GÜNDEM
Bataklık operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu

Bataklık Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti. Şüphelilerden biri soruşturma sürecinde ölmüştü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi.


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