Batuhan Karadeniz'e bahisten yakalama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile şüpheli Fedlan Kılıçaslan hakkında, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettikleri gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldığını ve mal varlıklarına el koyulduğunu duyurdu.

ÖZENDİRİCİ PAYLAŞIMLAR

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, yurt dışında bulundukları belirlenen her iki şüphelinin de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini teşvik eden içerikler paylaştıkları, yasa dışı bahis sitelerine reklam sağladıkları ve bahis oynatılmasına imkân tanıdıkları tespit edildi.

Açıklamada, Batuhan Karadeniz’in sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yaptığı, Fedlan Kılıçaslan’ın ise internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatılmasına yer ve imkân sağladığı belirtildi.

Fedlan Kılıçaslan

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Her iki şüpheli için, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan’ın taşınır-taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarına, yatırım ve kripto varlıklarına sulh ceza hakimliklerince el koyma kararı verildiği bildirildi.







