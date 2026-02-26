Yeni Şafak
Bayburt’ta motosiklet ve kurye trafiğine geçici kısıtlama

Bayburt'ta motosiklet ve kurye trafiğine geçici kısıtlama

23:3526/02/2026, Perşembe
IHA
Bayburt'ta olumsuz hava şartları
Bayburt’ta olumsuz hava şartları

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araç gruplarının trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi.

Bayburt’ta olumsuz hava şartları nedeniyle motokuryelerin, motosiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının 27 Şubat Cuma günü trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.


Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bazı araç gruplarına yönelik tedbir alındığı bildirildi.


Açıklamada, motokuryeler, motosikletler ve elektrikli scooterların belirtilen tarihte trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyuruldu.



