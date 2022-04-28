Baykal'a kaset kumpasında ilk cezalar: 43 sanığa 92 yıla kadar hapis

FETÖ’nün kaset kumpası davasında 43 sanık 1 yıl 9 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi. FETÖ’nün siyasilere yönelik kaset kumpasıyla ilgili 171 sanık hakkında dava açılmıştı. Yaklaşık 4 yıldır süren davanın karar duruşması dün görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada bazı sanıkların son sözleri alındı.

FETÖ’CÜLER SUÇSUZMUŞ

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, “Herhangi bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ise “Benim bu davada yargılanmış olmamı gerektirecek hiçbir delil yok. Delilsiz, ispatsız bir şekilde yargılama yapıldı. Bu aşamadan sonra vereceğiniz kararın benim açımdan adaletle, vicdanla yakından uzaktan alakadar olmadığını beyan etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

FİRARİLERİN DOSYASI AYRILDI

Daha sonra sanıklar hakkındaki karar açıklandı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, emniyet imamı “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil ve Cevheri Güven gibi isimlerinde arasında olduğu firari 46 sanık hakkında yakalama kararı çıkartılarak dosyaları ayrıldı. 43 sanığa ise “silahlı terör örgütüne üye olma”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “sahtecilik”, “kişisel verileri ele geçirme”, “siyasi hakların kullanılmasına engel olma” ve “özel hayatın gizliliği” suçlarından 1 yıl 9 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Baykal ve bazı MHP’lilerin görüntülerinin kaydedilmesi faaliyetlerinde yer alan Sedat Zavar’a 92 yıl 10 ay, İlker Usta’ya 81 yıl ve Gürsel Aktepe’ye 72 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney ise 9 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

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Deniz Baykal

YAKALAMA KARARI

Deniz Baykal’ın özel görüntülerini internete yükleyen isim Fatih Ünen 13 yıl hapse çarptırıldı. Görüntüleri internet sitesinde yayınlayan Yener Dönmez’e ise 21 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklardan ceza alan 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞME

Mahkeme, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan’ın da arasında olduğu bazı sanıkların, başka mahkemelerden aynı suçlardan ceza alması nedeniyle bu dosyadan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca, çoğu sanık hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” ve konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Talimatı Gülen verdi

Duruşma savcısının geçtiğimiz yıl verdiği esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ’nün kaset kumpasının amacı detaylarıyla anlatılmıştı. Mütalaada, “Devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ’nün, buna yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği” vurgulandı. Ayrıca kaset kumpaslarının elebaşı Fetullah Gülen’in emniyet istihbarattaki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatları ile hayata geçirildiği ifade edildi.

Hedef Bahçeli’ydi

Mütalaada MHP’li siyasetçilere yönelik kumpasın ayrıntılarına da yer verildi. Örgütün hedefindeki asıl ismin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğuna dikkat çekildi. Mütalaada, “Genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanı’nı değiştirmek olduğu anlaşılmıştır” tespiti yapıldı.

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