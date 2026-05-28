Bayram birlikte güzel

Türkiye, Kurban Bayramı’nı coşku ve manevi atmosfer içinde karşıladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte milyonlarca vatandaş camilere akın ederken, bayram namazının ardından cami avlularında sıcak bayramlaşmalar yaşandı. Kimi vatandaş kurban kesim alanlarına yönelirken, kimi de bayram sofralarında sevdikleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Çocukların harçlık sevinci, büyüklerin duaları ve camilerden yükselen tekbirler, yurdun dört bir yanında bayramın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

TURİSTLER DE SAF TUTTU

İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camileri başta olmak üzere kent genelindeki camiler dolup taştı. Sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, Ayasofya’da içeride yer bulamayanlar meydanda seccadelerini sererek saf tuttu. Yerli vatandaşların yanı sıra çok sayıda yabancı turistin de bayram namazına katıldığı görüldü. Namazın ardından cemaat bayramlaşırken, bazı turistler tarihi atmosferde fotoğraf çektirdi. Başkent Ankara’da da Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camileri bayram sabahının en yoğun adresleri oldu. Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı avlularda namaz kıldı. Farklı ülkelerden Müslümanların geleneksel kıyafetleriyle katıldığı bayram namazında çocuklarıyla saf tutan aileler dikkat çekti.

BAYRAMLAŞMA KUYRUKLARI UZADI

Bursa’da tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere ibadethaneler doldu. İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi’nde ise 60 yıllık gelenek bu bayramda da sürdü. Bayram namazının ardından bir araya gelen binlerce kişi, 1,2 kilometreyi aşan kuyruk oluşturarak tek tek bayramlaştı. Gaziantep’te vatandaşlar Şahinbey Millet Camisi’nde bayram namazı için saf tutarken, Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler doldu, yer bulamayanlar avlularda namaz kıldı. Kahramanmaraş’ta Abdulhamithan Camisi, Adıyaman’da Emir Sultan Camisi ve Malatya’daki camilerde yoğunluk yaşandı. Kilis’te vatandaşlar bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaştı. Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir’de de camiler sabahın erken saatlerinden itibaren dolarken, çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıtıldı.







