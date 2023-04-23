Bayramda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirde yaşayan afetzedeler için birçok sivil toplum kuruluşu, Ramazan’da olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da canla başla çalışıyor. STK’lar deprem bölgelerinde yardım çalışmalarının yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de düzenliyor. Bayramlık dağıtımı, çocuk festivalleri gibi etkinliklerle çocukların yüzünü güldüren STK’lar, bayramda mutluluk dağıtıyor.

HEYBEDE MUTLULUK VAR

Ramazan ayında 2 milyar liralık destek paketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kızılay, depremzedelerin yaralarının sarılması için bayram boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram öncesinde çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye ederek sevinçlerine ortak olan Kızılay, afet illerindeki çadır ve konteyner kentlerde çocuk festivalleri düzenliyor. Çocuklar için oyuncak seferberliği başlatan Kızılay gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da ‘Heybemde Mutluluk Var’ projesi ile taçlandırıyor.

YETİM ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde olan İHH da deprem bölgesindeki 6 bine yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık dağıtımı yaptı. Afetzede vatandaşlara fitre ve bayramlık kıyafet desteğinde bulunan Beşir Derneği, Kahramanmaraş ve Nurdağı’nda çocuklar için açtığı Güzel İşler Atölyesi’nde de çocukları sevindiriyor.

OYUN PARKI KURDULAR

Sosyal medyadan yaptıkları duyurularla hayırseverlerin desteğini alan Mutluluk Giysin Çocuklar Platformu, depremlerden etkilenen illeri gezerek çocukların yüreklerine dokunuyor. Hayırseverlerin yaptığı bağışlarla deprem bölgelerindeki güvenli bölgelerde çocuklar için oyun parkı kuran ekip, içinde salıncak, tahterevalli, kaydıraktan oluşan 21’inci parkın kurulumunu Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Tanışma Mahallesi’nde yaptı. Gönüllüler parka gelen çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramında bulunan ve palyaçolarla çocukları eğlendiriyor.

Sağlıkçıların özel mesaisi

Düzce’den deprem bölgesine görevlendirilen UMKE ve 112 ekipleri, Ramazan Bayramında Gaziantep Nurdağı’nda ki depremzede çocuklar için düzenlenen organizasyonda, çocuklarla bayramlaştı. Bayram harçlığı verdiler, oyunlar oynadılar, çocukların yüzlerini güldürdüler. Sağlık ekipleri çocuklarla birlikte adeta çocuk oldular. Bir an olsun minik yüreklerin yaşadığı tramvayı unutturdular, hoşça vakit geçirdiler.

Oyuncaklar Eti Maden çalışanlarından

Eti Maden çalışanları bayramda çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Yaklaşık 1500 kurum personeli, bayram öncesi aralarında topladıkları parayla afetzede çocuklar için 2 bin oyuncak satın aldı. Oyuncaklar, Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi. Personelden Mustafa Özhan çocuklar için yola çıktıklarını söyledi. Çocuklara bayram sevinci yaşatmak istediklerini belirten Özhan, “Acılarını biraz da olsa azaltabilirsek ne mutlu bize. Üç yaşında oğlum var, bu bayramı o yalnız geçirsin istemedik ama depremzede çocuklar da yalnız geçirsin istemedik çünkü hepsi bizim çocuğumuz” dedi.

23 Nisan için 23 bin dilim pasta

Çeşitli organizasyon firmalarından oluşan üm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu (TESKON), 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek verdi. Konfederasyon üyeleri, 5 TIR ile gıda malzemesi, erzak, kıyafet, soba gibi yardımların yanı sıra afetzede çocuklar için şişme oyun parkları götürdü. Doğum günü kutlamaları için yanlarında maket pasta taşıyan ekip, çocukların ‘Neden gerçek pasta değil?’ sorusuyla karşılaştı. Konfederasyon üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, depremzede çocuklara 23 bin dilim pasta hediye etmeye karar verdi. Hazırlanan pastalar deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.







