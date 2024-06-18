Bayramın gündemi diyalog

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti ve CHP heyetlerinin bayramlaşmasında, normalleşme sürecine dikkat çekilerek diyalog mesajları verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. AK Partili Uygur, "Gazze'de devam eden bir soykırımın gölgesi altında bayramı yine buruk bir şekilde idrak ediyoruz. İnşallah Rabbim bu bayramı oradaki kardeşlerimizin, bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile kılsın" dedi.

AÇIK İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

CHP'li Yavuzyılmaz da, "Bu noktada yoğun bir uluslararası diplomasiyi de genel başkanımız yürütüyor" değerlendirmesini yaptı. Yavuzyılmaz, "Bayramda sizleri ziyaret etmek çok güzel. Açık iletişimin olması çok önemli. Özellikle siyasi parti liderlerinin birbirlerine olan yaklaşımları, üslupları toplum katmanlarına da yayılıp daha barış içinde, mutluluk içinde toplumsal birlikteliği ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

AK Parti, CHP’nin ardından, MHP, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile bayramlaştı.

KIRMIZI ÇİZGİ DİYALOĞU

CHP ile MHP arasındaki bayramlaşmasına kırmızı çizgi diyaloğu damgasını vurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, her partinin Türkiye sorunlarının çözümü hakkında farklı önerileri olabileceğini dile getirerek, "Bizim kırmızı çizgimiz; vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İLK 4 MADDEDEN TAVİZ YOK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, partiler arası farklı görüşler olmasına rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Söylediğiniz kırmızı çizgilerin tamamı bizim için de son derece kutsal, değerli kırmızı çizgilerimiz. Biz bu ülkenin birlik bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, anayasanın ilk 4 maddesinde tarif edilen Cumhuriyet'in şekli, başkenti ve milli marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı devam edecek

MHP, Demokratik Sol Parti, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP ile bayramlaştı. MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden AK Parti heyeti, sunulan ikramlara dokunmayınca MHP'li Mevlüt Karakaya, misafir heyete "Yemezseniz çıkın yapacağız" dedi. Bunun üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da sehpadaki çikolatanın tadına baktı. Bayramlaşma sırasında Yıldız'ın, "Cumhur İttifakı olarak yolumuza çok güçlü bir şekilde devam etmeyi sürdüreceğiz" demesi üzerine Karakaya, Cumhur İttifakı'nın, öylesine bir araya gelinmiş bir siyasi birliktelikten çok öte olduğunu söyledi.







