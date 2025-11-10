Bein Sports binasına silahlı saldırı: Şahıs gözaltına alındı

Bein Sports televizyon binasına bir şahsın silahla saldırı düzenlediği bildirildi. Çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal ederken silahlı şüphelinin bir çalışanın eşi olduğu da gelen iddialar arasında.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV8 - Bein Sports'un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.