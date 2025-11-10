Bein Sports binasına silahlı saldırı: Şahıs gözaltına alındı

İstanbul Ayazağa’daki Bein Sports televizyon binasına bir kişinin silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi. Silahlı şahsın binayı basması üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Sarıyer'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
Bein Sports televizyon binasına bir şahsın silahla saldırı düzenlediği bildirildi. Çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal ederken silahlı şüphelinin bir çalışanın eşi olduğu da gelen iddialar arasında.
Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi
Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yapığı paylaşıma göre, saldırganın spiker Güntekin Onay'ın görüşmek istediği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay, saat 12.00 sıralarında TV8 - Bein Sports'un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.