Bekir Bozdağ: Kira sınırlaması geçici bir düzenleme

Konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getiren düzenleme, AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge ile TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Avukatlık Yasası teklifine eklenerek kabul edildi. Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca 1 Temmuz 2023’e kadar (bu tarih dahil) yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Bakan Bozdağ konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı kira düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Avukatlık Yasası’na AK Parti ve MHP’nin verdiği ortak önerge ile eklendi. Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre, 1 Temmuz 2023’e kadar (bu tarih dahil) yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

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Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa hâkim tarafından belirlenecek kira bedelinde de bu hüküm uygulanacak.

KİRA DÜZENLEMESİNİN SÜRECİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil. Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız."

EKONOMİ Kira zam düzenlemesi kabul edildi

ÖZGÜN Kiralara yüzde kaç zam yapılabilecek, zam sınırı yüzde kaç? Bakan Bozdağ'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama!