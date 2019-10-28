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POLİTİKA KARABÜK

Karabük Belediye Başkanı Vergili işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı

Belediye işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı. Vergili, "Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

Haber Merkezi IHA
Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Başkan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı.
Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Başkan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı.

Sabaha saat 07.30'’da mesaiye gelen MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti. Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı.

Karabük Belediye Başkanı Vergili, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı. Belediye Başkanının kesin talimatı diyen güvenlikçiler işçi ve memurları almazken, su parası yatırmaya gelen vatandaşları ile belediyenin araçları ile diğer tahsilat yerlerine taşındı.

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Açıklamada bulunan Başkan Vergili, daha önce defalarca birim müdürlerini sözlü olarak uyardığını ancak buna riayet edilmediğinden böyle bir uygulamaya gittiğini söyledi.

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Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

"Uyarımı yaptım, ciddiye alınmadı"

Kendisi iş adamı olduğunu ve iş hayatına 18 yaşında başladığını da aktaran Vergili, "18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum. Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok"

Belediyeye sabah 07.30’da geldiğini de kaydeden Vergili, "Sürekli böyle bir baskı kurma niyetinde değilim. Aslında bildiğim kadarıyla resmi olarak 08.00’da iş başının başlaması lazım. Valilikteki uygulamanın aynısını almışlar 08.30 diye. 08.30’dan sonra 10 dakika bekledim. Belediye gelen arkadaşlar girdi, diğerlerinin girişine izin vermedim. Bu uygulama sürekli olarak devam edecek. Geriye kalan görev süresince bu uygulama devam edecek. Ben aslında sabahları fiili işlerin olduğu Fen, destek hizmetlerinde oluyordum. Her gün orada yapılan işleri tek tek denetliyorum. Aslında buraya gelip gelmemem fark etmiyor zaman içerisinde bu denetimleri yaptırdım ama baktım pek bir netice alamadım. Demek ki böyle disiplinli bir uygulama gerekliymiş. Kimse sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok" diye konuştu.

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