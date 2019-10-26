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POLİTİKA

Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor: Tek şirketten maaş alabilecekler

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile belediye başkanları ya da meclis üyeleri birden çok belediye şirketinde görev yapsa bile tek şirketten maaş alacak. Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek.

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AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

Tek belediye şirketinden maaş alacak

TRT Haber'de yer alan haberde; Düzenlemeye göre, belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son veriliyor. Birden çok görev halinde de tek şirketten maaş alınacak.

Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek.

"Etik" başlığı altında yapılan düzenlemede akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilecek.

Kamu çalışanlarına "ödüllendirme sistemi" geliyor

Verimliliğin arttırılması amacıyla bir çalışma da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde yürütülüyor.

Liyakat ve yetkinliğin arttırılması için yol haritası belirlendi.

Kamu çalışanlarına ödüllendirme sistemi getirilecek. Performansa göre maaşta artış ya da kariyerde yükselme gibi teşvikler sağlanacak.

Kamuda istihdam ilanlarına şeffaf sistem

Kamuda istihdam ilanlarının şeffaf olması için özel bir sistem geliştirilecek. Bu sistem ile insan kaynakları, süreci çevrimiçi izleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının marka değerini arttırmak için bilişim teknolojilerine uygun çalışmalar yapılacak.

Yasa teklifinin ocak ayına kadar tamamlanması öngörülüyor

"İmar ve planlama", "finansman" gibi 8 başlıkta daha değişiklikler ele alınıyor.

Yasa teklifinin ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunum yapılacak.

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